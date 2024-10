Il Nobel per la medicina va a Victor Ambros e Gary Ruvkun (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'assemblea del Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo la settimana dedicata al prestigioso riconoscimento, ha assegnato il premio Nobel per la medicina 2024 a due ricercatori statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun "per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". Il microRna è una nuova classe di minuscole molecole di Rna che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione genetica. La loro scoperta rivoluzionaria nel piccolo verme C. elegans ha rivelato un principio completamente nuovo di regolazione genetica. Ciò si è rivelato essenziale per gli organismi multicellulari, compreso l’uomo. I microRNA si stanno rivelando di fondamentale importanza per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano. Ilfoglio.it - Il Nobel per la medicina va a Victor Ambros e Gary Ruvkun Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'assemblea delal Karolinska Institutet di Stoccolma, aprendo la settimana dedicata al prestigioso riconoscimento, ha assegnato il premioper la2024 a due ricercatori statunitensi  "per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". Il microRna è una nuova classe di minuscole molecole di Rna che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione genetica. La loro scoperta rivoluzionaria nel piccolo verme C. elegans ha rivelato un principio completamente nuovo di regolazione genetica. Ciò si è rivelato essenziale per gli organismi multicellulari, compreso l’uomo. I microRNA si stanno rivelando di fondamentale importanza per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Premio Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun - I microRNA sono molecole di RNA non codificanti che svolgono un ruolo cruciale nella modulazione dell'attività genica. Il Premio Nobel per la Letteratura è previsto per giovedì 10 ottobre, mentre il premio per la Pace sarà rivelato venerdì 11 ottobre. La scoperta di Ambros e Ruvkun ha quindi aperto possibilità per nuove terapie mirate a correggere queste disfunzioni. (Ilfogliettone.it)

Nobel per la Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun : premiati per le loro scoperte sui microRna - The post Nobel per la Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun: premiati per le loro scoperte sui microRna appeared first on Newsagent. Il Premio Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambros (71 anni, docente presso l’Università del Massachusett) e Gary Ruvkun (72 anni, che lavora al Massachusetts General Hospital di Boston e insegna alla facoltà di Medicina di Harvard), due ... (Newsagent.it)

A Victor Ambros e Gary Ruvkun il Nobel per la medicina per gli studi sui microRNA - Il prestigioso riconoscimento √® stato conferito dalla Assemblea del. . . Il 115¬į Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia √® stato assegnato agli scienziati Victor Ambros e Gary Ruvkun, biologi statunitensi, per la scoperta del microRNA e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. (Ilpiacenza.it)