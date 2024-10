Vendola a La7: “Conte o Renzi nel campo largo? Nessuna esitazione, mai col secondo”. E su Meloni: “Con lei un matriarcato liberista” (Di domenica 6 ottobre 2024) “Chi sceglierei tra Conte e Renzi se fossi Elly Schlein? Non ho Nessuna esitazione nel dire che non sceglierei mai Renzi e non capisco tutta questa enfasi nei giornali e nei talk show sul fatto che senza Renzi vada in crisi il campo largo. Senza di lui si perde un centimetro, quello di Renzi, mica va in crisi il campo largo“. Così a In altre parole (La7) l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola risponde a Massimo Gramellini sul tanto dibattuto campo largo. E spiega: “Quel centimetro di Renzi ci fa perdere chilometri di consenso col mondo del lavoro, coi giovani precari, con tutti quelli che hanno subito una ferita profonda quando lui ha immaginato la cancellazione dell’articolo 18, che stabiliva che nessuno può essere licenziato se non vi è una giusta causa, e quando ha fatto il Jobs Act, che ha generalizzato la precarietà nel mercato del lavoro. (Di domenica 6 ottobre 2024) “Chi sceglierei trase fossi Elly Schlein? Non honel dire che non sceglierei maie non capisco tutta questa enfasi nei giornali e nei talk show sul fatto che senzavada in crisi il. Senza di lui si perde un centimetro, quello di, mica va in crisi il“. Così a In altre parole (La7) l’ex presidente della Regione Puglia Nichirisponde a Massimo Gramellini sul tanto dibattuto. E spiega: “Quel centimetro dici fa perdere chilometri di consenso col mondo del lavoro, coi giovani precari, con tutti quelli che hanno subito una ferita profonda quando lui ha immaginato la cancellazione dell’articolo 18, che stabiliva che nessuno può essere licenziato se non vi è una giusta causa, e quando ha fatto il Jobs Act, che ha generalizzato la precarietà nel mercato del lavoro. (Ilfattoquotidiano)

Ilfattoquotidiano - Vendola a La7 | Conte o Renzi nel campo largo? Nessuna esitazione mai col secondo E su Meloni | Con lei un matriarcato liberista

