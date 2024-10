Nelle cave dismesse Trovate specie rare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Una sorpresa incredibile:si è creato un habitat peranimali e vegetali rarissime. Le acque di un color fluorescente hanno spinto i volontari di Apuane Libere a prendere canoa e remi per lanciarsi all’esplorazione di alcuni laghetti nei siti estrattivi dismessi nel bacino delle Gobbie. Il monitoraggio ambientale ha visto un’importante presenza riproduttiva e stabile di numeroseanimali protette e botaniche di enorme pregio come giunchi, salici, equiseti, orchidee selvatiche, rondini montane, allocchi, trote Fario lacustri, rospi Bufo Bufo; ma soprattutto, a cava Piastraio, è stata notata per la prima volta in Toscana la presenza di un individuo di Tritone Alpestre Neotenico Leucistico. Per finire è stato censito addirittura un habitat di interesse comunitario: una bellissima alga formatosi spontaneamente dalla chiusura delle