La nuova stagione Apd San Gimignano ai nastri di partenza Pallavolo atletica leggera e calcio a 5

(Di sabato 5 ottobre 2024) SanPronti via. Tutti in campo dalle ragazze della, l’e ila cinque. Con la popolare ‘Apd San’ guidata dall’inossidabile presidente Roberto Bagnai e da tutto il suo volontario gruppo di lavoro. Si è alzato il sipario dal palcoscenico naturale di piazza duomo (foto) nel nuovo cammino in campionato nelle categorie provinciali e regioli fra ragazze e ragazzi, bambine e bambini. Dalladi 84 ragazze, con un maschietto, altri 40 dell’e da 50 calciatori ‘a Cinque’. Una Apd che compie 24 anni che ha presentato il biglietto da visita di tutto rispetto. Presenti il sindaco Andrea Marrucci, l’assessore allo sport Niccolò Guicciardini, la dirigenza Apd, gli allenatori e fra questi lo speaker della nazionale diFederico Bini.