Pistoia Sandro Lombardi legge ‘Cent’anni di solitudine’ in 12 serate

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 - Dodiciper una delle opere più significative della letteratura del Novecento: Cent’anni di solitudine, di Gabriel García Márquez. Le vicende delle sette generazioni della famiglia Buendía in una maratona che vedeaffiancato da tre interpreti di valore da anni impegnati spesso con Teatri die con la CompagniaTiezzi. Un appuntamento per ‘La via del Funaro 2024-2025’. Narratoredal 7 all’11 ottobre, con Luca Tanganelli, dal 15 al 18 ottobre, con Massimo Grigò, dal 22 al 24 ottobre, con Renata Palminiello.