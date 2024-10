Genoa | emergenza a centrocampo contro l’Atalanta per Gilardino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Secondo giorno di lavoro nel ritiro di Veronello per ildi Alberto, atteso sabato dalla trasferta di Bergamo. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di quattro elementi fondamentali come Ekuban, Malinovskyi, Frendrup e Badelj, a cui si aggiunge anche Messias, che difficilmente verrà rischiato. L’ex Milan sta recuperando da un problema al polpaccio ed ha seguito i compagni in ritiro dove prosegue l’iter riabilitativo ma considerando la sosta per le nazionali nel turno successivo, lo staff dovrebbe decidere di non rischiare per averlo poi al 100% a partire dalla ripresail Bologna. Attesa invece per l’esterno inglese Norton-Cuffy che ha recuperato completamente dall’operazione ai piedi di questa estate e dovrebbe essere convocato. Il giocatore si allena ormai in gruppo regolarmente da qualche giorno, e potrebbe anche fare il suo esordio.