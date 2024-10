Il Papa sull’aborto? Esternazione violenta e offensiva | la 194 è una legge italiana e va attuata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’ennesimadel, questa volta, è stata particolarmentee irricevibile. Sgombriamo prima di tutto il campo rispondendo a chi dice che ilfa il: certo Bergoglio ha tutto il diritto di ribadire il pensiero della Chiesa che condanna l’aborto e che definisce la donna che vi ricorre “peccatrice”. Ma non è questo il punto. Definire “sicari” i medici non obiettori e “assassine” le donne che abortiscono va molto al di là dall’estrinsecare un principio dottrinale, perché è un’interferenza di un Capo di Stato sulla legislazione di un altro Stato. La194 è unadello Stato italiano e come tale va