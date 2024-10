Caso ultras ANSA | scoperti rapporti tra la Curva del Milan e alcuni clan di Napoli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), l’ha rivelato che sono statideitra ladele dei clan della criminalità organizzata di Napoli L’inchiesta che ha colpito la tifoseria organizzata delnon ha alcuna intenzione di fermarsi e con il passare delle ore sorgono nuovi aspetti da tenere in considerazione per quanto riguarda provvedimenti che potrebbero essere inflitti nei confronti del club di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato dall’, sono spuntate delle nuove intercettazioni che testimoniano deitra Luca Lucci, capo dellaSud, e glidel Napoli, alcuni dei quali legati alla criminalità organizzata. Sotto la lente di ingrandimento ci sono “centinaia di biglietti” dell’incontro dei quarti di finale di Champions di due anni fa, finiti nelle mani di esponenti dei clan mafiosi.