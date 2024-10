Interinali tutti! Il 100% di contratti somministrati vuol dire un esercito di lavoratori fantasma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Immaginatevi un mondo in cui un’azienda non assumerà più un dipendente ma comprerà il lavoro come fosse acciaio, gas o imballaggi. Merce. La Camera dei Deputati sta per dare il via libera alla liberalizzazione totale deidi lavoro in somministrazione (ex, per intenderci). Ossia sta per aumentare ancora la precarietà proprio nei settori produttivi meno qualificati. Eliminare i tetti percentuali attuali e consentire alle aziende di avere il cento per cento dei dipendenti non legati ad alcun vincolo contrattuale all’azienda nella quale lavorano. Tutto passerebbe per il rapporto tra l’impresa e l’agenzia interinale. Eppure, già oggi questa è la strada per l’irresponsabilità sociale delle aziende.