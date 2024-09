L’editoria italiana sta svendendo il giornalismo a OpenAI

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 28 settembre 2024) Il futuro della professione giornalistica è a rischio? Nonostante i tentativi di placare le acque, con comunicati in cui si parla esclusivamente di “partnership strategiche”, l’accordo appena siglato tra il Gruppo Gedi eè destinato a far crescere le preoccupazioni per chi opera nel settore della comunicazione. L’annuncio dell’intesa commerciale è stato annunciato proprio negli stessi istanti in cui John Elkann e Sam Altman stavano condividendo il palco torinese dell’Italian Tech Week, organizzato proprio da Exor. Da questo momento in poi, per sintetizzare la questione, gli articoli pubblicati dai quotidiani La Repubblica e La Stampa (ma anche tutti gli altri di proprietà del gruppo) saranno utilizzati per addestrare l’intelligenza artificiale di ChatGPT e anche per il prototipo del motore di ricerca SearchGPT.