EuropAuditorium per tutti i gusti Grandi concerti danza e musical

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un cartellone strutturato per soddisfare gli interessi di pubblici diversi, con, family show,, protagonisti dello spettacolo italiano e le produzioni internazionali: ecco la 48esima stagione del Teatro, curata dalla società December Sevens Duemila. Un rinnovato impegno che rende il teatro bolognese un punto di riferimento per il tessuto culturale non solo della città , ma di tutta la Regione, per raccontare emozioni, promuovere esperienze di qualità e animare le passioni di un pubblico sempre più eterogeneo. Il nuovo claim della campagna di comunicazione Metti una sera al TEA, rispecchia la scelta che punta a rendere il teatro il luogo giusto per godersi proposte artistiche uniche e speciali.