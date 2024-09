Puntando sui materiali e sulle forme giuste questi due classici dell’armadio sfoderano le loro doti seduttive

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quando si è in cerca di un look pensato apposta per sedurre le prime cose che vengono in mente sono abiti corti e aderenti. Niente di più scontato. Anche altri capi all’apparenza meno provocanti possono avere, in realtà, dellenascoste, se scelti in maniera strategica. A fare la differenza spesso infatti sono dettagli che riguardano, colori escelti per dare vita a un capo e poi a un outfit completo. GUARDA LE FOTO Gli arrivi delle star al Festival di Venezia: da Jenna Ortega a Angelina Jolie, tutti i look Per esempio nessuno penserebbe subito alla combinazione polo e maxi gonna per lasciare il segno. Invece questo mix inedito fatto da pezzi coprenti e quotidiani può riservare grandi sorprese.