I giorni del melgotto a Gandino si celebra la tradizione

(Di giovedì 26 settembre 2024). Dal 27 settembre al 6 ottobre atornano “Idel”. L’iniziativa, giunta alla 17esima edizione, propone un ricco programma di appuntamenti dedicati al mais spinato di, antica varietà bergamasca che arrivò nel borgo della Valle Seriana in provincia di Bergamo nei primi decenni del 1600. Ecco il calendario. Venerdì 27 settembre – dalle ore 19: Cena Spinata solidale al Parco Zilioli Comunità Magda – dalle ore 20.00: Accoglienza World Plogging Championship 2024 (Campionato Mondiale corsa e raccolta rifiuti), sfilata atleti e cerimonia di apertura in paese. Concerto ‘’Rose & the Captain” acoustic Trio. Sabato 28 settembre – dalle 12.00 Pranzo Spinato solidale al Parco Zilioli Comunità Magda – alle 15 e alle 17.30 – 20.30 – 22.30 visite guidate a Palazzo Radici Zanchi (Via Rottigni, 4).