A Palazzo Degas evento performativo con l’attore Andrea Renzi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Domani alle ore 19.30, nell’ambito di Zweigstelle Capitain VI, la Galerie Gisela Capitain presenta a Napoli, negli spazi di CASA a, “Tempo buio, uncon protagonista. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della mostra “Il Tempo”, di Barbara Bloom, in corso a CASA, Centro delle Arti della Scena e dell’Audiovisivo, fino al 15 novembre. La performance si ispira proprio al lavoro dell’artista americana, caratterizzato da tappeti collocati a diverse altezze dal pavimento, che mostrano pattern di punti in rilievo destinati a comporre testi in codice Braille. I tappeti hanno tonalità diverse che ricordano le nuvole e il cielo, e riportano ognuno un testo sulle condizioni climatiche. Nel corso dell’, le parole lette e interpretate daverranno sottofondo brani di colonne sonore scelti dal musicista Daghi Rondanini.