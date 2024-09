Tre prodotti ritirati dal mercato per rischio chimico e di listeria | i lotti e le specifiche

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nuovi ritiri alimentari e rischi per i consumatori italiani. Al centro ci sono duediversi ovvero le code mazzancolle tropicali sgusciate precotte a marchio Fiorital, duedi uvetta sultanina e alcunidi misto di noci e frutta secca per studenti a marchio MorgenLand. Nel primo caso il ritiro è stato fatto in via precauzionale direttamente dal produttore per la possibile presenza dimonocytogenes nel prodotto, mentre nel secondo caso il ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore sottolineando la presenza diÂ. I consumatori hanno diversi riferimenti per poter riconoscere gli alimenti in questione e muoversi per ottenere il rimborso o il cambio. Ritirate code di mazzancolle tropicali Il primo ritiro alimentare riguarda le code di mazzancolle tropicali sgusciate precotte a marchio Fiorital.