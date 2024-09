Cade sul sentiero impervio Salvata dopo diverse ore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024)rovinosamente una 63enne mentre era in cerca di funghi con il marito in una zona impervia oltre Pietrachetta, nel comune di Villa Minozzo. L’evento è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica e l’operazione di soccorrso, resa difficoltosa a causa della zona impervia e delle condizioni di buio, si è protratta oltre le 22 di domenica notte. La donna di 63 anni stava camminando in una zona boschiva in compagnia del marito quando, per cause accidentali o una probabile disattenzione, è caduta rovinosamente a terra riportando un brutto trauma ad un arto inferiore che le ha impedito di proseguire in modo autonomo.