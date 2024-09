Oroscopo Paolo Fox martedì 24 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’diFox per oggi,24Ariete Giornata in miglioramento grazie al Sole in Bilancia. Cercate il supporto del partner. Nel lavoro dovrete aumentare il ritmo per stare al passo. Toro È un momento di cambiamenti importanti, sia in amore che sul lavoro. Il vostro tran tran quotidiano potrebbe subire una svolta significativa. Gemelli I sentimenti sono confusi a causa di Giove. Avete dubbi sul partner? Sul lavoro tutto scorre come al solito, ma i prossimi mesi saranno altalenanti. Cancro Tempeste all’orizzonte nelle relazioni. Anche le coppie più affiatate potrebbero affrontare litigi, ma sul lavoro non ci sono grandi problemi. Leone Giornata perfetta per osare qualcosa che desiderate da tempo. Sul lavoro, opportunità importanti sono all’orizzonte.