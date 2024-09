Gran Premio Nuvolari la vittoria dell’equipaggio italiano n 51 formato dalla coppia Andrea Vesco - Roberto Vesco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Si è conclusa ieri la 34ª edizione del, con lan.51, già vincitori di novePremi, alla guida di una splendida FIAT 508 S del 1935. I top driver hanno combattuto fino all’ultimo, dimostrando particolare concentrazione, freddezza e competenza tecnica in quella che è stata una gara combattuta fino all’ultimo centesimo di secondo a fianco dei migliori regolaristi italiani e stranieri. Il maltempo di questi giorni ha provocato ingenti danni in Emilia-Romagna ed ha indotto gli organizzatori, per rispetto verso le popolazioni colpite, ad importanti variazioni del percorso. Le città di Faenza e di Lugo di Romagna hanno già confermato la loro disponibilità ad ospitare il GPnel prossimo 2025.