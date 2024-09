Abbott Elementary la recensione della serie comedy su Disney+

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Prendete la pluriacclamata The Office e ora immaginatela ambientata all’interno di una scuola elementare. Riuscite a figurarvela? Questa è forse la maniera più efficace per dare un’immediata idea di cosa siaTVsullo stile del falso documentario creata da Quinta Brunson per ABC e poi in Italia resa disponibile dal 2022 in streaming su. Attualmente conta due stagioni con poco più di trenta episodi complessivi che hanno fatto tesorotanta commedia che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. La trama diIn una scuola elementare nella periferia di Filadelfia, un gruppo di insegnanti cerca di fare il proprio lavoro al meglio, nonostante i tagli al budget e una preside eccentrica e poco collaborativa.