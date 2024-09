Sofia Loren festeggia 90 anni | un’icona tutta italiana anche nella moda

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 20 settembre 2024) Forse una delle ultime dive davvero senza tempo, oggiun compleanno davvero significativo. Una delle attrice che forse ha saputo più di tutto attraversare stili diversi sempre con classe e eleganzaCostanza Brigida Villani Scicolone, per tutti. Un nome e un cognome d’arte che hanno fatto non soltanto la storia del cinema italiano e internazionale, ma che hanno rappresentato come forse nessuno più la vera essenza del nostro paese. Attrice, diva e simbolo del cinema italiano, ha saputo attraversato decenni di storia cinematografica, lasciando un segno indelebile con la sua bellezza, il suo talento e la sua innata eleganza. Dall’Italia agli Stati Uniti, da Roma agli studios di Hollywood, la sua carriera è stata costellata di successi, premi e interpretazioni memorabili che hanno fatto innamorare generazioni di spettatori.