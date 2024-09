Raccolta fondi per un campo della Protezione civile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Il gruppo volontari didi Monzuno è online sulla piattaforma ’Ginger’ per unacon un obiettivo molto ambizioso che prevede l’acquisizione di undi emergenza mobile da installare entro 3 ore dall’arrivo dei mezzi di soccorso e che servirà per una prima accoglienza di persone evacuate (prima che le autorità trovino sistemazioni adeguate) o per un presidio utile al monitoraggio di eventi in corso di evoluzione. Questodi emergenza mobile sarà una piccola tendopoli ’automontante’ e da una torre faro portatile che i volontari possono installare con facilità e rapidità.