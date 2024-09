Il posticipo di Serie C Lecco andamento lento | pareggino a Novara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Ilnon va oltre il pareggio al Silvio Piola contro l’ex fanalino di coda. La squadra di Baldini resta imbattuta dopo quattro giornate e si conferma sia compatta in difesa (due gol subiti), sia poco prolifica in avanti (tre reti all’attivo). Si parte ed è subito botta e risposta. Tordini entra in area e cade dopo un contatto e chiede (vanamente) il rigore. Subito dopo, sull’altro fronte, è Morosini a calciare un pallone velenoso che nessuno riesce a correggere in rete. Dopo le fiammate iniziali la partita diventa molto tattica e spezzettata. Per i blucelesti è Lepore a mettersi in proprio in due occasioni, ma i suoi cross vengono sempre ribattuti. Per i piemontesi, invece, è ancora Morosini a tentare da fuori: Furlan ha vita relativamente facile sia al 26esimo che cinque minuti più tardi.