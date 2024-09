Anche Gelmini molla Calenda | incompatibile col campo largo I renziani brindano alla disgregAzione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo l’addio di Costa del giorno precedente,Maria Stelladice addio a. “Il mio percorso in Azione si conclude oggi. Ho avuto con Carloun confronto sereno e leale e per quanto mi riguarda la stima e la gratitudine nei suoi confronti restano immutati, ma le scelte politiche del movimento a cui ho aderito con entusiasmo due anni fa vanno in una direzione che non posso condividere perché significativamente diversa da quella originaria”. Queste le parole della senatriceche in Azione aveva il ruolo di portavoce.verso Lupi, occhi puntati su Mara Carfagna Per ora la senatrice si iscriverà al Misto di palazzo Madama, poi si vedrà ma i rumors sempre più insistenti assicurano che approderà a ‘Noi Moderati’, la formazione politica di centrodestra che sostiene il governo Meloni ed è guidata da Maurizio Lupi.