Addio grande uomo Morto uno dei grandi protagonisti del calcio italiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il mondo delè in lutto per la scomparsa di unvolto della Serie A, storico medico sociale di una delle squadre più importanti d’Italia, deceduto all’età di 89 anni. La notizia è stata confermata dal fratello, che ha comunicato il triste evento avvenuto il 17 settembre 2024. L’ha dedicato gran parte della sua vita al, diventando una figura di riferimento non solo per la Roma ma per l’intero panorama calcistico. >> “Il tumore purtroppo ha vinto”. Lutto nell’ex giocatore di Serie A Nato a Roma il 7 novembre 1934, Ernesto Alicicco ha iniziato la sua carriera nel mondo dello sport come portiere nelle giovanili della Lazio. Tuttavia, è stato il suo ruolo come medico sociale a segnare la sua carriera.