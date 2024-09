Golf gli USA tornano a vincere la Solheim Cup dopo 7 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Team USA ha interrotto un digiuno che durava da settee torna alaCup disuperando Team Europe 15,5 a 12,5. Al Robert Trent JonesClub di Gainesville, in Virginia (Stati Uniti), finisce in trionfo per la compagine guidata da Stacy Lewis, che ha condotto fin dall’inizio il confronto. “E’ stata una grande vittoria, arrivatauna settimana incredibile. Siamo al settimo cielo”, la gioia della Lewis. Decisivo il punto messo a segno da Lilia Vu per gli Usa che ottengono l’undicesima vittoria di sempre contro le 7 della squadra europea., gli USAlaCupSportFace.