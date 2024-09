Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti Moscati e Landolfi illuminati di arancione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Fai la cosa giusta e rendila sicura!”: è lo sloganVInazionale per ladelle cure epersona assistita, che si celebra martedì 17 settembre, in concomitanza con ladei(World Patient Safety Day), e alla quale, anche quest’anno, con il coordinamentoRegione Campania, ha aderito l’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino attraverso una serie di iniziative promosse dall’Unità operativa Rischio Clinico e Qualità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto che possono avere gli errori diagnostico-terapeutici e sull’importanza del coinvolgimento attivo e consapevole di, familiari e caregiver nei percorsi di cura.