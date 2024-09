Il principe alla Verna Alberto ricorda Grace e parla di ambiente È una visita blindata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Sarà una, come si conviene a unregnante. La presenza didi Monaco al santuario dellaè in forma strettamente privata: di certo sarà accolto al suo arrivo da padre Guido Fineschi, guardiano del santuario. Sarà però una stretta di mano al riparo da taccuini e telecamere: solo dopo le 16.30 il sovrano monegasco incontrerà la stampa nel refettorio dei frati, rispondendo solo a domande attinentiGrimaldi farà prima un tour del santuario e dell’archivio storico che custodisce la documentazione del passaggio in questi luoghi dellassanel 1968 insiemesua sorella maggiore Carolina che aveva 11 anni ed aveva fatto un campeggio estivo in Casentino.