Cinzia dal Pino colpo di scena Chi era veramente l’uomo che ha investito

(Di venerdì 13 settembre 2024) La tragica morte di un uomoa Viareggio, inizialmente identificato come Said Malkoun, ha preso una svolta drammatica con la rivelazione della sua vera identità. La vittima, che era stata schiacciata contro una vetrina e investita per quattro volte dall’auto guidata daDal, è in realtà Nourdine Naziki., marocchino di Casablanca di 52 anni, viveva in Italia da 24 anni ed è deceduto nella notte tra l’8 e il 9 settembre.Dal, 65enne imprenditrice balneare viareggina, si trova ora agli arresti domiciliari. Gli amici e i familiari di Naziki, dopo aver visto la notizia sui telegiornali italiani e il video che ha fatto il giro del web, ora chiedono giustizia. Le tre sorelle di Nourdine, intervistate da Chouf TV, hanno detto che il loro congiunto “è stato ammazzato come un animale.