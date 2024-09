Marotta Inter grande emozione non si vince mai per caso

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 12 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “re è qualcosa di straordinario, non siperma perchè lo si merita: so cosa vuol dire ottenere questo risultato con sacrifici. L’nasce da questo, da giornate vissute con tensione, ricordo la vigilia del 22 aprile: ognuno aveva le facce tirate e questo oggi è qualcosa di toccante. Questo è un momento particolarmente toccante per me, aver rivisto questo bellissimo film è motivo di”. Lo ha dichiarato il presidente dell’, Giuseppe, durante la presentazione di “, due stelle sul cuore”, il film del ventesimo scudetto dei nerazzurri, dal 19 al 25 settembre nei cinema. “Siamo qui a celebrare la seconda stella, non posso non ricordare gli artefici dei successi passati.