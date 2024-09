Sardegna turista 62enne muore annegata dopo essere stata trascinata dalle onde

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Unafilippina di 62 anni è mortain. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 10 settembre nel mare di Arbus, a Sud dell'Isola. La donna èal largo dalla corrente e non è riuscita a resistere alla forza delle. Si indaga ancora sulla dinamica: non è chiaro se la donna, in vacanza con il marito, si trovasse sul bagnasciuga quando ètravolta o se avesse deciso di buttarsi in acqua nonostante le cattive condizioni del tempo. Il corpo è stato recuperato da un sommozzatore che si è calato da un elicottero a largo della costa con il supporto dei vigili del fuoco e della Capitaneria di porto di Oristano. Riportata a riva, nonostante le lunghe manovre di rianimazione, non c'è stato nulla da fare.