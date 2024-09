Mazzocco Ieo | Benessere psicoemotivo migliora efficacia terapie

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – "La malattia oncologica impatta in modo indiscutibile sulla salute mentale. Come sappiamo, corpo e mente sono interconnessi e il disagio psico-emotivo è stato definito come il sesto segno vitale. Questo significa che, nei pazienti oncologici, dobbiamo assolutamente fare uno screening e andare a rilevare questo segno vitale, ossia lo stato psicologico ed emotivo L'articolo(Ieo): “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.