Il Papa è arrivato a Singapore ultima tappa del suo viaggio in Oriente

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI - È nella città-Stato dicheFrancesco ha deciso di terminare il suo lungoapostolico internazionale in Asia e Oceania. Le tappe precedenti in Indonesia, Papua Nuova Guinea e Timor Est possono vantare finora un bilancio più che positivo. Nel suo pellegrinaggio nelle terre di, Francesco in Indonesia ha rinnovato il tema della convivenza religiosa rafforzando i rapporti soprattutto con l'Islam, religione dominante ma estremamente tollerante. A Giacarta, la Dichiarazione congiunta firmata con il Grande Imam della Moschea Istiqlal, ha confermato i passi in avanti sul cammino del dialogo tra fedi diverse - come avvenne ad Abu Dhabi con il Documento sulla fraternità firmato col grande imam di Al-Azhar - con un impegno a combattere l'integralismo aiutando la società a "sconfiggere la cultura della violenza e dell'indifferenza".