FLAG il festival della cultura LGBTQIA+ Cinevillage di Piazza Vittorio 12-15 settembre

(Di martedì 10 settembre 2024)QUEER CULTURE2024 CINEMA EDITORIA COMEDIAN NEW MEDIA 5a EdizioneROMA Dal 12 al 15, nella storica cornice dia Roma, all’interno manifestazione dell’Estate Romana, si terrĂ– Queer Culture, una kermessele dedicata al cinema, all’editoria, alla stand-up comedy e ai new media. Talk, presentazione di libri e documentari, spettacoli di stand-up comedy, mostre e tanto cinema. Il tema di quest’anno è “VĂ©nti – Twenty – Vènti”, ovvero i ventenni che ritornano e non se ne vanno, sintesi e superamento di un’ereditĂ dura da smaltire. Con contenuti e approcci diversi, cercheremo di raccontare e capire come mai, a distanza di ormai quasi un secolo, certi legacci con il ventennio fascista imbrigliano ancora la nostra societĂ e la nostra politica.