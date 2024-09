Tra Diletta Leotta e Loris Karius c’è già aria di crisi? Spunta una foto di lui con Michelle Hunziker | Si lanciano sguardi malandrini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nubi all’orizzonte in quel di Milano, e non è prevista tempesta solo nel capoluogo lombardo, ma è atteso un nubifragio anche tra la coppia di novelli sposi formata da. E dopo un’estate da sogno, con il matrimonio in Sicilia lo scorso 22 giugno, la fine di agosto ha portato con sé attriti. A rivelarlo è il settimanale Gente, che racconta di unache starebbe aleggiando sulle teste della coppia. Intanto,trascorrono finalmente la loro convivenza a Milano, dopo essere stati distanti per via degli impegni lavorativi di entrambi. Ma ora sono entrambi nella stessa città. Il calciatore, infatti, è rimasto disoccupato dopo la fine del suo contratto con il Newcastlet,, invece, si sdoppia tra gli impegni con Dazn e la conduzione della nuova edizione de La Talpa, su Canale 5.