Francia vs Belgio | le probabili formazioni

(Di domenica 8 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League 2024/2025. I transalpini vogliono dimenticare la brutta sconfitta interna contro l’Italia per rilanciarsi in classifica contro i Diavoli Rossi che, invece, non hanno steccato la prima battendo Israele.vssi giocherà lunedì 9 settembre 2024 alle ore 20.45 presso il Groupama Stadium di Decines-Charpieu.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Esordio shock per i vice-campioni del Mondo, battuti sonoramente dall’Italia per 3-1. E dire che la gara per la Nazionale di Deschamps si era messa subito in discesa con la rete di Barcola dopo appena diciassette secondi. Poi, improvvisamente il blackout, evidenziato dalle lacune difensive preoccupanti che hanno invertito il risultato. Obbligatorio rialzarsi subito. Meno impegnativo per i belgi l’incontro con Israele, battuto per 3-1.