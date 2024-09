Eccellenza Fabriano Cerreto debutto amaro | vince l’Urbino 1-0

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 8 settembre 2024) La formazione di Mariani va subito in vantaggio al 9? con Bardeggia. Nella ripresa ilsposta il baricentro in avanti marischia poco VALLESINA, 8 settembre 2024 – Prima di campionato al Montefeltro arriva la matricolaper ilstagionale dei gialloblù di Mister Mariani. All’avvio formazioni speculari con un modulo che per Mariani è legato anche alle non perfette condizioni fisiche di Sartori e dalle assenze di Galante e Palazzi. Parte forteche al 2’ sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Bellucci. Al 9? la partita si sblocca con Bardeggia che parte sul filo del fuorigioco e trafigge Mazzoni in disperata uscita. Dalla Bona e compagni insistono e sul finae Zancocchia sfiora il raddoppio con una conclusione alta di poco sulla traversa su cross di Nisi.