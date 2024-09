Macerata accoltella i genitori e tenta il suicidio a Gagliole Grave il padre

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 6 settembre 2024)e poidi uccidersi ferendosi alla gola. Forse una lite cole la madre o altri motivi legati a problemi in famiglia sono alla base dell'aggressione avvenuta nel primo pomeriggio in un'abitazione nel piccolo Comune di, poco più di 500 abitanti, nel Maceratese. A ferire ile la madre a coltellate è stato un giovane di 23 anni che si è avventato suicon più fendenti e poi ha rivolto il coltello verso di sè, lesionandosi la trachea. Ora il, ex carabiniere in pensione di 65 anni, e figlio 23enne sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette. La donna, sui 60 anni, avrebbe invece subito lesioni più lievi.Â