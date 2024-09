Roma cane randagio incastrato nella rete | salvato dai pompieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Alle ore 12:00 circa, la Squadra VVF 1/A della sede centrale di Via Genova, è intervenuta in Vicolo del Casale Rocchi,6 per il salvataggio di uncon la testadi confine. Una volta liberato, l’animale è stato visitato da un veterinario giunto sul posto in buone condizioni. Polizia diCapitale in loco per quanto di loro competenza. Questo episodio mette in luce non solo l’importanza del lavoro dei vigili del fuoco e dei veterinari, ma anche la sensibilità della comunità nei confronti degli animali in difficoltà. Il salvataggio delrappresenta un esempio di come la collaborazione tra diverse forze possa fare la differenza in situazioni critiche. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.