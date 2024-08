Corsi di educazione affettiva a scuola | solo il 43% degli adolescenti usa sempre il preservativo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Milano – Casi di Hiv in crescita, come confermato dall’Istituto Superiore di Sanità. Scarso uso dei preservativi tra i giovani europei, come segnalato in queste ore dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I dati confermano uno scarso utilizzo del(solamente 6 su 10) con un trend in costante peggioramento nel tempo (dal 70% del 2014 al 61% del 2022) e sono in linea con quanto emerge ogni anno dall’Osservatorio “Giovani e Sessualità” di Durex, condotto su un campione di 15mila giovani tra gli 11 e i 24 anni. In Italia, la situazione è particolarmente negativa. Nel 2023, infatti, meno di 1 giovane su 2 (43,4%) ha dichiarato di utilizzareil, in calo del 3% rispetto al 2022 e con un trend in costante peggioramento dal 2019, quando il dato si attestava al 57%.