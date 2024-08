Scomparso Dopo una Visita in Ospedale | L' appello della Famiglia per Ritrovare Graziano Ruzzi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Chieti - Un uomo di nomeimprovvisamenteessere uscito di casa per recarsi all'per una. La notiziasua scomparsa è stata diffusa dal fratello Francesco, che ha lanciato l'allarme attraverso un post sui social media. Secondo quanto riportato,è uscito di casa ieri, ma purtroppo non ha fatto ritorno. Laè fortemente preoccupata e chiede l'aiutocomunità per rintracciarlo. "Siamo preoccupati. Se qualcuno lo ha visto, è pregato cortesemente di avvisare le forze dell'ordine o di contattarmi privatamente", ha scritto il fratello Francesco nel suovive a Vasto, nei pressizona 167. Chiunque abbia informazioni utili al suo ritrovamento è invitato a contattare i numeri 349-5705926 o 347-2269188.