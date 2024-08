Festival della Mente tutto pronto | idee e gratitudine ecco le parole della 21esima edizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sarzana, 30 agosto 2024 – Sarà il, dellee ma anche. Il filo conduttore scelto per la ventunesimarassegna in programma da oggi fino a domenica è dedicato al tema, declinato dai tanti interlocutori e ospiti. Oggi alle 17.15 l’attesa si concretizza con la consueta lectio magistralis in programma al quartier generale di piazza Matteotti. Dopo i saluti istituzionali portati dalla sindaca Cristina Ponzanelli, dall’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, dal presidenteFondazione Carispezia Andrea Corradino edirettricekermesse culturale Benedetta Marietti si apre il sipario. La lectio inaugurale sulla gioiacura è affidata alla epistemologa Luigina Mortari, docente di filosofia dell’educazione ecura.