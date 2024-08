San Siro e il restyling funzionale a convincere Inter e Milan | le novità – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lo Stadio Sanrappresenta una grande incognita per il futuro di. Le due compagini devono decidere cosa preferire, mentre la giunta opta per unvolto a realizzare l’obiettivo auspicato. LA SITUAZIONE – A Sanci sarà l’esordio, in occasione del match di Serie A trae Atalanta, di un’area denominata “SportsPub San-Bordocampo“. Quest’ultima, presente nella “zona hospitality”, offrirà ai tifosi la possibilità di sorseggiare una birra durante la visione di un match della propria squadra. Non solo, sarà introdotta anche l’opzione di seguire le sfide del proprio club,, direttamente da un televisore che dallo stadio trasmetterà i match in trasferta della squadra in questione. Una possibilità mai esplorata prima nel nostro calcio.