Principes salvajes come finisce | spiegazione del finale

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 28 Agosto 2024 2:29 pm by Redazione Dal 28 agosto 2024 è disponibile su Netflix Príncipes(Untamed Royals). Si tratta del film messicano che racconta le malefatte di alcuni adolescenti benestanti. I giovani protagonisti si ritrovano a commettere dei crimini che portano a delle gravi conseguenze. La trama si svolge, dunque, tra le persone di classe privilegiata. Al centro della storia c’è Xavier, il quale è nato in una famiglia benestante e si diverte nelle situazioni più pericolose. Prova soddisfazione quando mente e si fa accompagnare spesso da Gerardo, suo complice in piani ridicoli. I due sono dipendenti dal poker e devono tentare di mantenere un certo flusso di denaro, senza chiedere ai genitori.