L’offensiva israeliana si sposta in Cisgiordania | 10 morti i residenti invitati a evacuare la zona

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il fronte siin. L’Idf, le forze israeliane, hanno lanciato una vasta operazione in, nell’area di Tulkarem.viene giustificata dal fatto che nell’area si troverebbe una rete terroristica che avrebbe pianificato e diretto un fallito attentato a Tel Aviv, secondo quanto riferiscono i media israeliani. L’attentatore è stato identificato da Hamas come Jaafar Mona, di Nablus: è rimasto ucciso dall’ordigno esploso prima del previsto mentre si dirigeva a una sinagoga dove era in corso la preghiera della sera. Nei raid israeliani nella notte, nel nord dellaoccupata, sonodieci palestinesi. Gli attacchi hanno colpito diverse città, con duea Jenini, quattro in un villaggio nelle vicinanze e altri quattro in un campo profughi nei pressi di Tubas.