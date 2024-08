La Cittadella rimonta e sbanca Castelmaggiore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) PROGRESSO 12 PROGRESSO: Roccia, Mele, Ferraresi, Cavazza (64’ Ghebreselassie), Cestaro, Bellisi (69’ Gian), Carrozza (89’ Iacovoni), Corzani (76’ Finessi), Maltoni, Selleri, Matta (87’ Pizzirani). A disp.: Cheli, Fini, Sansò, Nanetti. All.: Marchini: Albieri, Mandelli, Serra, Formato (61’ Truffelli), Marchetti (74’ Mondaini), Sabotic (56’ Pezzani), Aldrovandi, Teresi (56’ Gandolfi), Guidone (87’ Rovatti), Martey, Bertani. A disp.: Piga, Andreotti, Borsari, Carretti. All.: Salmi Arbitro: Montefiori di Ravenna Reti: 10’ Carrozza, 29’ Formato, 59’ Bertani Note: espulsi mister Marchini e il vice Lopez al 30’, Mandelli al 65’ per doppia ammonizione, Gian all’83’, Selleri al 90’. Ammoniti Teresi, Maltoni, Aldrovandi, Mandelli, Ferraresi.