Valentina Cama non riesce a trovare casa a Milano per colpa del suo cane | Ma non lo abbandonerò mai

(Di sabato 24 agosto 2024) Si chiama, ha 37 anni ed è un’artista di strada e animatrice. Ha undi nome Akira che ha 11 anni e anonunain affitto. Proprio a causa dell’animale. La sua storia la racconta oggi l’edizione milanese del Corriere della Sera. «C’è chi mi ha chiesto una caparra di 2.500 euro per coprire gli eventuali danni, chi era rimasto scottato dall’esperienza con inquilini con un cucciolo che aveva rovinato i divani, chi aveva i mobili nuovi e non voleva rischiare, chi mi ha detto sì e quando ha scoperto che possiedo unsi è tirato indietro», ha scrittosui social. Una questione di dignità E ancora: «All’inizio ho pensato: ci sta, uno fa fatica a comprarsi un appartamento e vuole tutelarsi, ma all’ennesima porta in faccia ho affidato il mio sfogo ai social.