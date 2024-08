Juventus la storia di Nicolò Fagioli diventa un film | quando e dove vederlo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2024) Alla mostra cinematografica di Venezia, il 4 settembre, ci sarà anche la. Si tratta di “Fragile“, ilche ripercorre la difficile stagione di, dalla maxi-squalifica per il noto caso scommesse, passando alle difficoltà iniziali e alla rieducazione, fino al ritorno in campo in un Bologna-Juve di fine stagione e la convocazione in Nazionale a Euro 2024,ha collezionato due presenze. La nota dellae il debutto al Cinema di Venezia “Quella diè unadal carattere universale, ladi un ragazzo che realizza il suo sogno, che inciampa e che intraprende un percorso per rialzarsi ere un modello di riferimento per tutti coloro che vivono momenti di difficoltà.