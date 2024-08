Caldo è di nuovo allerta | oggi arancione in 7 città domani bollino rosso in 2

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) L’Italia si trova nuovamente ad affrontare un’ondata diestremo, con le temperature che stanno raggiungendo nuovi picchi e il livello diche torna a salire, riportando il temuto. Dopo un periodo in cui gran parte della Penisola è stata sotto un allarme meno grave, con il semaforo verde o al massimo giallo, la situazione meteorologica torna a peggiorare., 24 agosto 2024, sono sette leche si trovano sotto il, mentre per, 25 agosto, è previsto un livello diper duedel Centro Italia, come emerge dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute.Leggi anche: Ottaviano Del Turco, addio al politico e sindacalista che ha segnato un’epoca Per la giornata odierna, lein cui si registra ilsono Ancona, Bolzano, Brescia, Latina, Palermo, Rieti e Roma.