Starbucks il nuovo Ad Brian Niccol al lavoro con l’aereo aziendale | travolto dalle polemiche

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 agosto 2024) Neanche il tempo di iniziare ilche è finito al centro della bufera. Il neo-Ceo di, ha scatenato le proteste degli ambientalisti per la clausola del suo contratto che gli permette di andare ala bordo di un jet. Una condizione prevista nell’offerta di, in vista del ruolo che ricoprirà a partire dal 9 settembre, in modo consentirgli di percorrere i circa 1.600 chilometri che dividono casa sua di Newport Beach, California, alla sede centrale dell’azienda a Seattle. Il contratto diLa clausola è emersa dall’offerta diresa pubblica dalla nota catena statunitense di caffetterie, nella quale si concede adi utilizzare un’aereoper svolgere viaggi die anche per spostarsi da casa sua fino alla sede centrale di