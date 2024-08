Caserta donna ridotta in schiavitù per sei anni picchiata e violentata | arrestato l’ex compagno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un uomo di 34residente a, di origini rumene, è statocon l’accusa di sequestro di persona, riduzione ined estorsione. Da settembre 2017 a marzo 2023 ha ridotto in, relegandola in una stanza a Curti – in provincia di-, la sua ex compagna di 36, anch’ella rumena. In questi sei, scrive il Corriere della Sera, è arrivato a privarla di cibo e acqua, costringendola a rubare e chiedere l’elemosina. I precedenti In passato, il 34enne era statoper maltrattamenti nei confronti della giovane. Dopo un tentativo di fuga nel settembre del 2017, la 36enne è stata sequestrata dal, che l’ha trascinata nella sua autovettura, contro la sua volontà, e poi condotta all’interno dell’appartamento di Curti.